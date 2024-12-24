IFFHS, 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörlerini açıkladı

IFFHS'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, gazeteci ve uzmanların katılımıyla yapılan oylamada, 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörleri belirlendi.

İspanya Milli Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mutlu sona ulaşan İspanyol Luis de la Fuente, listenin zirvesinde yer aldı.

Kupa Amerika'da Arjantin Milli Takımı'nı şampiyonluğa taşıyan Arjantinli Lionel Scaloni, 2022 ve 2023'te birincilikte yer aldığı listede bu kez ikinci sırayı aldı.

MONTELLA 8. SIRADA

Fransa Milli Takımı'nı çalıştıran Fransız Didier Deschamps, 2018 ve 2020'de zirveye yerleştiği sıralamada bu yıl üçüncü basamağın sahibi oldu.

EURO 2024'te çeyrek final oynayan A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella ise listede 8. basamağa yerleşti.

Gareth Southgate (İngiltere), Emerson Fae (Fildişi Sahili), Julian Nagelsmann (Almanya), Nestor Lorenzo (Kolombiya), Willy Sagnol (Gürcistan) ve Marcelo Bielsa (Uruguay) listede ilk 10'a giren diğer isimler oldu.