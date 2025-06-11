İfşa, linç ve feminist yöntem

Feminist Kolektif

Yüzyıllardır eşitsizliklerle boğuşan kadınlar ataerkiyle olan mücadelesinde çok fazla yol kat etti. Bu yolda yeni araçlar yarattı. Birinci dalga feminizm daha çok kadınların yurttaşlık haklarına odaklanırken ikinci dalga feminizmde kadınları özel alanları da mücadele konusu aldı. “Kişisel olan politiktir” ilkesi etrafında kadınlar her alanda yaşadığı şiddete, tacize, ötekileştirilmeye ses çıkardı. 90’lar itibarıyla yükselen üçüncü dalga feminizmde ise kesişimsellik tartışmaları yapıldı.

Günümüze gelirken dördüncü dalga denebilecek feminizm tartışmaları yükseldi. Sosyal medya bunun en büyük aracı oldu, #MeToo, #NiUnaMenos, #SusmaBitsin gibi eylemler dördüncü akımın sembolüne dönüştü. Sosyalist feministler dalgaları yorumlarken zaman zaman sınıfsal, ırksal farkların göz ardı edildiğini savundu. Ataerkiyle mücadeleyi sürdürülürken kapitalizme, emperyalizme karşı da mücadele kadınların ve tüm insanlığının kurtuluşunun tek yolu olduğu vurgulandı. Özellikle dördüncü dalga feminizm tüm dünyada kadınların hayatlarında birçok dönüşüm yaratmayı başarsa da çoğu zaman kimlik politikalarına sıkışıyor. Öyle ki kolektif mücadele geri planda kalırken “bireysel özgürlükler” ön plana çıkıyor.

Hızlı akan dijital çağda tepkilerin süreklileştirilmesi de zorlaşırken her şey anlık tepkiler üzerinden işliyor ve sistemsel dönüşüm talepleri zayıflıyor. Türkiye’de son yıllarda sol hareketlerin yaşadığı sıkışmışlık ise bu liberal fikirlerin kendine daha fazla alan bulmasına sebep oldu. Öyle bir hal aldı ki, bazı meseleler tartışmaya kapalı hale geldi. Ağzını açan yaftalarla susturuldu. Sahi, feminist yönteme tamamen ters bu anlayış nasıl kendine bu kadar alan buldu?

Feministlerin yıllardır tartışma konusu olan birçok kazanımı olmasının yanı sıra riskler de barındıran ifşa meselesi dördüncü dalgada kendine en çok yer bulan mesele. Bir kadın neden ifşa eder? Ya da hangi durumlarda ifşa etmek zorunda kalır? İfşa bir mücadele alternatifi olamaz. İfşa bir tür “cezalandırma” veya “linç” aracı değildir. İfşa işletilen bir sürecin yerine koyulabilecek bir alternatif değildir. İfşa adaletsizliğin normalleştirildiği, kadının yok sayıldığı, başka bir seçenek kalmadığı koşullarda son çare olarak başvurulan politik bir hamledir.

BİR KADIN NEDEN İFŞA EDER?

Bunun sebebi salt suçlanan kişinin suçsuz olabilme ihtimali değil. İfşa, kadının suskunlukla uzlaşmaması, geçmişi yok saymaması gelecek için bir şeyleri değiştirme ve iyileşme isteğidir. Fakat ifşa eden tekrar travma yaşama, yalnızlaştırılma gibi risklerle karşı karşıya kalır. Bu noktada feministlerin dayanışma ağları mühim ve iyileştirici…

Peki ifşa edince bir kadın ne olmasını bekler? Adım atması gerekenlerin adım atmasını bekler. Failin cezalandırılmasını bekler. Aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm ve etki de murad eder. Eğer bu hedeflenmezse bireysel bir eylemden öteye gidilemez…

Son yıllarda sol içinde yapılan ifşalara sık sık rastlıyoruz. Bunun son örneği de geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıdı. Devrimci Gençlik Dernekleri üyesi (henüz geçici üyelik sürecinde olduğu belirtildi) Yusuf Said Uçak sosyal medyada ifşa edildi. Ertesi gün ise bir grup kadın tarafından dövüldüğü bir video sosyal medyada paylaşıldı. Sonrasında Uçak’ın intihar ettiği öğrenildi. Yaşananlara dair açıklama yapan Devrimci Gençlik Dernekleri, “Ortada bitmiş bir soruşturma yokken, hiçbir taraf dinlenmemiş iken, gerçekler ve yalanlar ortaya çıkmamışken, hakkıyla yürütülecek bir soruşturma için gerekli tüm önlemler alınmışken ve adil bir süreç yürütülmesi için her teklife açık olduğumuz da bilinirken, solun çürümüş ve kesilip atılması şart olan yanlarından beslenen, saatler içinde hem savcı hem yargıç hem de cellat rolüne soyunanlar düzenin soldaki tezahürleridir. Bu güruhun derdi adil bir soruşturma yapmak, bunun sonucunda cezai bir yaptırıma ulaşmak, gerçekleri açığa çıkarmak değildi. Akıllarında sadece internette bir linç videosu koyarak kendi hırslarını, ilkelliklerini tatmin etmek, bu süreci bir sosyal sermaye çevirmek ve ilişki ağlarında “ceza kesen” sözde prestij sahipleri olmak vardı.” ifadelerini kullandı.

TÜM SOL LİNÇTEN PAYINI ALDI

Yaşananlar birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. DGD ise açıklamasının ardından adeta bir linç kampanyasına maruz kaldı. Sadece DGD değil, tüm solcular, devrimci kurumlar ve yapılan linçten payını aldı. Bir devrimci kurumdan süreç yürütmesi talep ediliyor, kurum reaksiyon alıyor, fakat süreç yok sayılarak “erkeklere ait pratiklerle” bir linç düzenleniyor. Devrimci kurumların hepsi “tacizci solcu abilerin” alanı olmakla itham edildi. Peki, sormak gerekiyor. Bu yapılarda bulunan kadınları bu kadar hiçleştirmek, yok saymak da da kızkardeşlik pratiği mi? Devrimci kurumların önünde çok fazla yol var. Ataerkiden bağımsız olmak bir yana dursun o pratikleri zaman zaman yeniden üretiyorlar, evet bu tartışmaya kapalı. Fakat on yıllar önce “afiş bile asamazsınız” denilen kadınlar büyük bir dönüşüm yarattı. Türkiye’deki feminist mücadelenin temelleri de karma örgütlerde de bulunan sosyalist feministlerle atıldı. Bu kadınlar mücadele etmeye devam ediyorlar… Türkiye’de sosyalist feminizmin örgütsel bir yapı kazandığı, feminist mücadelenin dönüm noktalarından biri ise Sosyalist Feminist Kolektif. (SFK) 2008 yılında bir grup sosyalist feministin çağrısıyla kurulan kolektif çağrı metninde, “Sosyalist feministlerin önceliğinin”, “kapitalizm/ neoliberalizm ile patriarka arasında bağ kurarak kadın emeğini eksen alan ancak kadınların yaşadığı tüm ezilmişliklere karşı mücadelede kendini dolaysız var eden bir politik yönelim olması gerektiğini”nin altı çizmişti. Bu miras da gösteriyor ki devrimci feminist tahayyül birbirinden ayrılamaz bir bütün. Kadınlar kendilerini de dönüştürüyor, örgütlerini de dönüştürüyor, toplumu da dönüştürüyor. Fakat liberal hezeyanlar ve lümpenlik sol hareketlerin içinde yayıldıkça çürüme de beraberinde geliyor. Öyle ki sosyalizm erkeklerin meselesi, feminizm kadınların meselesi gibi bir ezber anlatılıyor. O sebeple de sosyalist örgütler düşmanca yerden yere vuruluyor. Dönüşüm mü istiyoruz yok etmek mi? Kadın mücadelesi ülkede bir grup liberalin tekeline alınmak isteniyor. Buna karşı çıkan, feminist yöntem tartışmak isteyen kadınlar ise o mücadeleden tabiri caizse “azad” ediliyor. Kadınların tartışmaya açmaya çalıştığı her mesele “fail aklıyorsun, sus” diyerek kapatılıyor. Bugünlere bir günde gelinmedi. Liberal akla alan açıldı, sorgulanmadı, tartışılmadı. Şimdi yıllardır sinsice ilerleyen çürüme birinin ölümüyle iyice ayyuka çıktı.

AKP FIRSATI TABİİ Kİ KAÇIRMADI

AKP medyası “solcu gençlerin” birini intihara yönlendirdiğini iddia ederek hem solcuları hem feministleri hedef aldı. Sisteme ve rejime karşı büyümesi gereken mücadele rejimin de hedefi oldu. Bunun kime yararı var? Her gün ölümle burun buruna yaşayan, şiddet sarmalından çıkamayan, emeği sömürülen kadınlara yararı olmadığı açık. Bunun sorumluluğunu üstlenebilecek bir özveri gerekiyor. Bazı açıklamalarda “kadının beyanı” meselesi şöyle anlatılıyor: “Kadının beyanı esastır, aksini kanıtlama sorumluluğu faile aittir.” Bu açıkça bir iktidar propagandası. Kadınların tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiği, yaşam güvencesi olan 6284 AKP tarafından da böyle manipüle ediliyor! Deniyor ki, “Kadınların beyanıyla sorgusuz sualsiz hapse atılıyoruz. 6284 iftira kanunu, kaldırılsın.” Peki doğrusu ne? Kadının beyanı soruşturma için esastır, o süreçte de kadının korunması, destek alması gerekir. Niyetinden bağımsız yapılan şeyler birçok kadının haklarına göz dikilmesine sebep oluyor. Bir eylemde, bir beyanda bulunurken bireysel arzularımızdan öteye geçebilmeliyiz. Yaşadığı şiddeti hiçbir zaman ifşa etme imkanı bulamayacak, belki internete erişimi bile olmayan kadınlarla da ortaklaşabilmenin yollarını zorlamalıyız.

DEVRİMCİLER DÖNÜŞÜMÜ HEDEFLER

Aynı zamanda devrimcilerin “insanları dönüştürme” vurgusu da yerden yere vuruldu. Bir insanın dönüştürülemeyeceğine inanmak açık ve net bir şekilde devrimci bir fikir değil. Devrimciler herkesin dönüştürülebileceğine inanır, bu vesileyle toplumu dönüştürmeyi hedefler. Bu şiddet faillerini karşımıza alıp “hadi dönüş bakalım” demek anlamına gelmiyor. Gerekli tüm yaptırımların uygulanması, kişinin cezalandırılması elzem. Tüm dünyada, cezalandırmanın amacı benzerdir. Faillerin caydırıcı cezalar aldığı yerde kadınlar zaten güçlenir, yalnız hissetmez. Yaratılması gereken de tam da budur.

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KOLEKTİF MÜCADELE ZEMİNLERİ GÜÇLENMELİ

Öğrenci Kolektifleri de şiddet uygulayan kadınlardan birinin üyeleri olduğunu ve ilişkilerini kestiklerini belirtti. Yapılan açıklamada bir özeleştiri verilerek şu ifadeler kullanıldı: “Bizler gençliğin öncü rol oynadığı bir isyan sürecinde devrimci politik mücadeleyi yükseltirken, yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız ve bu süreçte de feminist hareketin yarattığı değer ve ilkelere, özgürleşme ve özsavunma yöntemlerine sahip çıkmakta kararlıyız. Ancak tüm bunların ilke ve yöntemlere dair bir netliğin sağlanmasıyla, bunu güvence altına alacak bir hukukla ve örgütlü hareket biçimiyle ve devrimci politik bir kavrayışla gerçek anlamda hayata geçebileceğinin altını çiziyoruz.”

Örgütsel hukuku yok sayan yaklaşımlar kadınların kazanımlarına da zarar veriyor. Feminist mücadele de devrimci mücadele de kolektif zeminlerde büyütülerek sisteme karşı büyüyen kavganın öncüsü olabilir.

