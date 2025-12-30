İFSAK Ödülleri sahiplerini buldu

Kültür Sanat Servisi

İFSAK 66. kuruluş yıldönümünde İFSAK Yılın Başarılı Fotoğrafçısı Ödülü (2024- 2025 Ayın Fotoğraf Etkinliği Birincisi), İFSAK Kültür ve Sanata Katkı Kurum Ödülü, Yılın Fotoğraf ve Sinema ödülleri verildi.

2025 İFSAK Yılın Fotoğraf Ödülü fotoğraf sanatçısı Haluk Çobanoğlu’na verildi. Çobanoğlu, ulusal ve uluslararası alanda ses getiren projeleri ve genç fotoğrafçılara verdiği destekle bu ödüle layık görüldü.

2025 İFSAK Yılın Sinema Ödülü, “O da Bir Şey mi” filminin yönetmen, senarist ve yapımcısı Pelin Esmer’e takdim edildi. Esmer, güçlü görsel dili, genç sinemacılara ilham veren yaklaşımı ve sinema dünyasına sunduğu kalıcı katkılar nedeniyle bu ödüle layık görüldü. S2025 İFSAK Sanata Katkı Kurum Ödülü ise özgür düşünceyi ve sanatı destekleyen projeleriyle tanınan Atis Fuarcılık A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül’e verildi. Kendisi, sanata verdiği sürdürülebilir desteği, kültür ve sanat projelerini kurumsal vizyonunun önemli bir parçası haline getiren yaklaşımı sebebiyle bu ödüle layık görüldü.

Ayın Fotoğrafı Etkinliğinin 2024-2025 sezonu birincisi ise Mustafa Hakan Kural oldu. Kendisi çalışmalarından ötürü onurlandırıldı. Bu yıl ilk kez verilen 2025 İFSAK Blog Ödülüise Merih Akoğul’a verildi.