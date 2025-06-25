İfşaladı, tehdit yağdı

Ebru ÇELİK

Çocuğa yönelik şiddet ve istismar olaylarına her gün bir yenisi eklenirken çocuk hakları savunucularının direnişi devam ediyor. Bu kişilerden biri psikolog Emine Gizem Çetiner.

Karaman’da Ensar Vakfı’ndaki 45 çocuğa istismar etmesiyle gündeme gelen Asım Sultanoğlu’nun Urfa’ya il milli eğitim müdürü olarak atanmasını yaklaşık 2 yıldır protesto eden Çetiner, başka bir istismarcı tarafından canıyla tehdit ediliyor. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde tek başına mücadele eden Çetiner, Urfa’da 14 yaşında bir çocuğun da aşiret reisi bir muhtar tarafından istismar edildiğini ifşa etti.

İddiaların ardından açılan davada 8 yıl 4 ay hapis cezası alan muhtar Yıldırım, Çetiner’e biri tazminat olmak üzere iki dava açtı. Çetiner’in “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçlamasıyla yargılanacağı dava 27 Haziran’da Şanlıurfa 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Çetiner, ifşa sürecinden bu yana yoğun baskı ve tehdit altında olduğunu söyledi. Aşiret üyelerinin kendisini sürekli takip ettiğini, danışan kılığında ofisine gelip rahatsızlık verdiğini anlatan Çetiner, şöyle konuştu: “İki yıldır tehdit ediliyorum. Aşiret ağasının akrabaları ofisime danışan gibi gelip beni gözlüyorlar. Arabayla takip ediliyorum. Babam kanser hastasıydı. Benim yaşadığım strese ortak oldu ve hastalığı ilerledi, yakın zamanda da kaybettim" dedi.

YALNIZ BIRAKMAYIN

Can güvenliğinden endişe duyduğunu söyleyen Çetiner, yaklaşan duruşma öncesi destek çağrısı yaptı. Çetiner, konuşmasına şöyle devam etti: “Davamda yalnız kalmak istemiyorum. İki yıldır bu aşiret tarafından sistematik olarak tehdit ediliyorum. ‘Paylaştığın fotoğrafları kaldıracaksın’ diyorlar. Geri adım atmadım. Ancak yalnız kaldım. Ofisime danışan kılığında aşiret mensupları geliyor, beni takip ediyorlar. Hayatımdan endişe duyuyorum. Kamuoyunun desteğini bekliyorum.”

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NE OLMUŞTU?

2016’da Karaman’da Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği’ne (KAİMDER) ait yurtlarda kalan 45 erkek çocuğun istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Dönemin Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu’nun bu süreçte ihmali olduğu iddiaları tepki çekmişti. Sultanoğlu, yıllar sonra Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanmıştı.