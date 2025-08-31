Giriş / Abone Ol
İfşalar sürüyor: Oyuncu Cezmi Baskın hakkında taciz iddiası

Sinemacı Fazilet Onat, oyuncu Cezmi Baskın’ın kendisini "Bizum Hoca" filminin Ankara galasında taciz ettiğini açıkladı.

Güncel
  • 31.08.2025 09:15
  • Giriş: 31.08.2025 09:15
  • Güncelleme: 31.08.2025 09:38
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Depophotos

Kültür ve sanat camiasında kadınların maruz kaldıkları cinsel taciz ve saldırıları sosyal medya üzerinden ifşa etmeleriyle başlayan süreç, yeni iddiaların ortaya çıkmasıyla giderek genişliyor.

Sinemacı ve kurgucu Fazilet Onat, oyuncu Cezmi Baskın’ın kendisini taciz ettiğini söyledi.

Instagram üzerinden bir açıklama yapan Onat, Baskın’ın "Bizum Hoca" filminin Ankara galasında kendisine asansörde taciz ettiğini ve gece boyunca telefonla arayarak rahatsız ettiğini iddia etti.

Onat, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Bu adam yani Cezmi Baskın beni film galasında odalara ayrılırken asansörde taciz etti. Gece boyu telefonla arayıp taciz boyutunu artırdı. O sırada yanımda olan PR sorumlusu ve bir kadın gazeteci ise beni suçladı. Ayrıca film için yaptığım çalışmaların karşılığı da ödenmedi."

Cezmi Baskın, özellikle "Vizontele", "Akasya Durağı" ve "Yargı" gibi yapımlardaki rolleriyle tanınıyor.

