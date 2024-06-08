Iga Swiatek, Fransa Açık'ta üst üste 3'üncü kez şampiyon oldu
Fransa Açık Tek Kadınlar tenis turnuvasında dünya 1 numarası Iga Swiatek, rakibi Jasmine Paolini'yi 2 set sonunda mağlup ederek üst üste 3'üncü Fransa Açık şampiyonluğunu elde etti.
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde İtalyan Jasmine Paolini'yi 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek, bu organizasyonda üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı.
Swiatek, rakibi dünya 15'incisi Paolini'yi 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Dünya 1 numarası Iga Swiatek, bu sonuça son 5 yılda 4'üncü Fransa Açık zaferini elde etti.
23 yaşındaki yıldız oyuncunun 1 de Amerika Açık şampiyonluğu bulunuyor.
Turnuvada erkekler şampiyonu ise yarın yarın Alexander Zverev ile Carlos Alcaraz arasında oynanacak finalin ardından belli olacak.
Maç TSİ 15.30'da başlayacak.