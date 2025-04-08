İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) iştiraki İGDAŞ'ın Genel Müdürü Ali Ender Çolak görevinden istifa etti.

Habertürk'te yer alan habere Çolak'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiği bildirildi.

İş hayatına Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) başlayan Çolak, 1989-2008 yılları arasında bu kurumda uzman, daire başkanı ve son olarak da Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Bu dönemde Bireysel Emeklilik Sistemi ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin oluşturulması süreçlerini de yöneten Çolak, aynı zamanda OECD Kurumsal Yönetim Yönlendirme Komitesi ve Danışma Kurullarında üyelik yapmıştır.

Ender Çolak sermaye piyasalarının Avrupa Birliği’ne uyumu Eşleştirme Projesi'nin de eş başkanlığını yürüttü.