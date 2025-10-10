Iğdır Belediye Başkanı kim ve Iğdır hangi partide? Mehmet Nuri Güneş kimdir? (Güncel)

Iğdır Belediyesi, 31 Mart 2024’te DEM Parti yönetimine geçti. Sandıkta Mehmet Nuri Güneş %46,69 (23.196) oyla birinci oldu. Kısa biyografi ve ayrıntılı oy dağılımı şöyle:
IĞDIR BELEDİYE BAŞKANI KİM VE IĞDIR HANGİ PARTİDE?
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş oldu. Belediye yönetimi DEM Partidedir.
MEHMET NURİ GÜNEŞ KİMDİR? (KISA BİYOGRAFİ)
01.01.1952 tarihinde Iğdır’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Iğdır’da tamamladı. 1991 yılında aktif siyasete başladı; il ve ilçe başkanlığı görevlerinin yanı sıra parti meclisi, merkez yürütme ve genel saymanlık gibi sorumluluklarda toplam 7 yıl merkez yönetiminde yer aldı. 1995–1999 ve 2002 genel seçimlerinde üç kez milletvekili seçildi; ancak ülke genelindeki %10 seçim barajı nedeniyle TBMM’de temsil edemedi. 2009 yerel seçimlerinde Iğdır Belediye Başkanı seçildi. İki Türkçe, bir Kürtçe olmak üzere üç kitabı bulunur. Evli ve üç çocuk babasıdır.
31 MART 2024 IĞDIR SEÇİM SONUCU (OY ORANLARI)
|Sıra
|Aday
|Parti
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|1
|Mehmet Nuri Güneş
|DEM Parti
|%46,69
|23.196
|2
|Ülkü Öcal
|AKP
|%42,22
|20.975
|3
|Gündüz Güneş
|İYİ Parti
|%4,47
|2.225
|4
|Volkan Kaylan
|CHP
|%2,88
|1.433
|5
|Hüseyin Erdoğan
|Yeniden Refah
|%1,24
|617
|6
|Zilan Karakuş
|DSP
|%0,48
|239
SIK SORULAN SORULAR (FAQ)
Iğdır Belediye Başkanı kimdir?
Mehmet Nuri Güneş.
Iğdır Belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor?
DEM Parti.
Seçim hangi oy oranıyla sonuçlandı?
Mehmet Nuri Güneş %46,69 (23.196) oyla birinci; Ülkü Öcal %42,22 (20.975) oyla ikinci oldu. Diğer adayların oranları ve oy sayıları tabloda yer alıyor.
Mehmet Nuri Güneş’in mesleki-siyasi geçmişinde öne çıkanlar neler?
1991’den itibaren il/ilçe başkanlıkları ve genel merkez organlarında görev; 2009’da Iğdır Belediye Başkanlığı; üç kitabı ve uzun yıllara yayılan siyasi tecrübesi.