Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Iğdır Belediyesi'nin tabelasına Kürtçe adı eklendi

DEM Parti'nin yerel seçimlerde kazandığı Iğdır Belediyesi'nin tabelasına Kürtçe 'Şarederiya Îdîrê' yazısı eklendi.

Güncel
  • 17.05.2025 11:49
  • Giriş: 17.05.2025 11:49
  • Güncelleme: 17.05.2025 11:56
Kaynak: ANKA
Iğdır Belediyesi'nin tabelasına Kürtçe adı eklendi
Fotoğraf: ANKA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) yerel seçimlerde kazandığı Iğdır Belediyesi'nin tabelasına Kürtçe 'Şarederiya Îdîrê' yazısı eklendi.

31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerde DEM Parti adayı Mehmet Nuri Güneş, yüzde 46,7 oy ile Iğdır Belediye Başkanlığı'na seçilmişti.

Belediye binasında asılı "T.C. Iğdır Belediyesi" yazılı tabela yenilendi. Yeni tabelada, "T.C. Iğdır Belediyesi" ve altında da Kürtçe 'Şarederiya Îdîrê' yazısı yer aldı.

BirGün'e Abone Ol