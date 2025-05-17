Iğdır Belediyesi'nin tabelasına Kürtçe adı eklendi
DEM Parti'nin yerel seçimlerde kazandığı Iğdır Belediyesi'nin tabelasına Kürtçe 'Şarederiya Îdîrê' yazısı eklendi.
Kaynak: ANKA
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) yerel seçimlerde kazandığı Iğdır Belediyesi'nin tabelasına Kürtçe 'Şarederiya Îdîrê' yazısı eklendi.
31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerde DEM Parti adayı Mehmet Nuri Güneş, yüzde 46,7 oy ile Iğdır Belediye Başkanlığı'na seçilmişti.
Belediye binasında asılı "T.C. Iğdır Belediyesi" yazılı tabela yenilendi. Yeni tabelada, "T.C. Iğdır Belediyesi" ve altında da Kürtçe 'Şarederiya Îdîrê' yazısı yer aldı.