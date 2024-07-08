Iğdır Belediyesi önünde işçilerin eylemi sürüyor

Iğdır Belediyesi'nin "Seçim öncesi ihtiyaç fazlası personel alımı yapıldığı" gerekçesiyle işten çıkardığı 204 belediye işçisinin eylemleri sürüyor. Belediye-İş Sendikası Başkanı Himmet Bozan, "Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş tüm diyalog girişimlerimizi elinin tersiyle itti. Tüm kapılar duvar oldu" tepkisini gösterdi.

DEM Partili Iğdır Belediyesi'nin "31 Mart yerel seçimleri öncesi ihtiyaç fazlası personel alındığı" gerekçesiyle işte çıkarılan işçiler, eylemlerine devam ediyor.

Eski belediye bahçesinde toplanan işçiler ve aileleri "Direne direne kazancağız", "Hak hukuk adalet" sloganları atarak yeni belediye binasına doğru yürüdü.

Belediye önünde basın açıklaması yapan Belediye- İş Sendikası Başkanı Himmet Bozan şunları söyledi:

"204 arkadaşımız, üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atıldı. Seçimden önce Iğdır Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Nuri Güneş ve önceki Belediye Başkanı Av. Murat Yikit ile sendikamızı ziyaret ederek 'bizler işçiden ve emekçiden yanayız, istiyorsanız kayıt yapın, biz geldiğimiz zaman işçileri çıkarmayacağız' dediler. Eğer 'demedik' diye sözlerini inkar ediyorlarsa çıkıp açıklasınlar. Seçim bittikten sonra bütün işçileri eşleri ile davet ederek tanışma toplantısında da 'bizler kimsenin ekmeği ile oynamayacağız' dediler. Bunu da 'demedik' diyorlarsa çıkıp açıklasınlar. Yüzlerce kişinin önünde söylediğinizi onurunuz vicdanınız elveriyorsa inkar edin. Peki seçimlerden sonra ne yaptılar? Mehmet Nuri Güneş Belediye Başkanı olduktan sonra sendikamız üyelerini baskıyla, zulümle, sürgünle mobingle yıldırarak istifaya zorladı. Belediye emekçilerini yıldırmak, üzerlerinde baskı kurmak için iş yerini değiştirdi. Eğitim durumuna büroda çalışmasına bakmadan onları yıldırarak istifaya zorlamak için bayan işçileri park bahçe işlerine verdiler. Diğer üniversite mezunu ofis çalışanları eline süpürgeye vererek temizliğe verdiler. Bazı üyelerimizin bir ay içinde 7- 8 kere ayrı ayrı müdürlüklere görevlendirerek yıldırmaya çalıştılar. Üyelerimiz, arkadaşlarımız ekmeklerine sahip çıktılar. Hiç biri 'ben üniversite mezunuyum bu işi yapmam' demedi. Hiç biri 'ben bayanım bayana bu iş verilmez demedi' Hepsi 'biz emekçiyiz, süpürgede yaparız park bahçe işi de yaparız' dediler, verilen işleri eksiksiz yerine getirdiler.

Yasaya, toplu sözleşme hükümlerine rağmen üyelerimiz üzerinde baskı kurmak için işyeri sendika temsilcilerimiz görevden alındı, işyerleri değiştirildi.Temsilcilerimiz baskıyla, sürgünle susturulmak istendi. Belediye- İş Sendikası olarak, baskıyla, sürgünle mobingle üyelerimizi yıldırmaya çalışan temsilcilerimizin yerini değiştiren Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'i uyardık. Belediye Meclis üyeleriniz, belediye çalışanlarına baskı yapıyor bu hukuksuzluğu durdurun dedik. Yapmayın, hukuk dışı davranıyorsunuz, emekçiye yaptığınız zulüm bugün olmazsa yarın ayağınıza dolanır, hukuka uyun dedik. Duymazdan gelip baskıyı artırdılar. Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş tüm diyalog girişimlerimizi elinin tersiyle itti. Bize 'bildiğinizi yapın' dediler. Tüm kapılar duvar oldu."

IĞDIR BELEDİYESİ'NİN AÇIKLAMASI

Belediyeden yapılan açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, belediyeye ihtiyaç fazlası personel alımı yapıldığı ifade edilmişti.

Belediye Başkanı Nuri Güneş tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Tüm halkımızın bildiği üzere 31 Mart yerel seçimleri öncesi, belediyeye ihtiyaç fazlası personel alımı yapılmıştır. Yönetimi devraldığımız tarihten itibaren toptancı yaklaşmak yerine, bizim emeğe verdiğimiz değer, kurumun ihtiyacı ve bütçe durumu göz önüne alınarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereğince kurumumuzun borç durumu dolayısıyla hizmet üretemeyecek duruma gelmesi, yüksek maliyetler, maaş, vergi, SGK ödemelerinin yapılamaması gibi nedenlerden dolayı 204 şirket personelinin iş akdine 5 Temmuz'dan itibaren son verilmiştir."