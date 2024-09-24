Iğdır'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kaynak: AA
Iğdır'da düzenlenen operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasadışı yollarla akaryakıt sokarak satışa sunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kentteki büyükbaş hayvan çiftliğine operasyon düzenleyen jandarma ekibi, su bidonları içine doldurulmuş 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Akaryakıtı yasadışı şekilde getirerek sattığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.