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Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 25.08.2024 23:45
  • Giriş: 25.08.2024 23:45
  • Güncelleme: 25.08.2024 23:45
Kaynak: AA
Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kent merkezindeki İbrahim Bozyel Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu yangını söndürerek çevre binalara sıçramasını önledi.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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