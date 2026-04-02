Iğdır'da 56,7 milyon lira değerinde kaçak botoks ilacı ele geçirildi

Iğdır’da güzellik merkezleri üzerinden piyasaya sürülmek istenen 56 milyon 700 bin lira değerindeki 12 bin 600 adet kaçak botoks ilacı ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güzellik merkezleri üzerinden kaçak botoks ilaçlarını piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Bir araçta yapılan aramada 12 bin 600 adet kaçak botoks ilacı bulundu.

Piyasa değeri yaklaşık 56 milyon 700 bin lira olan araçla ilgili bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.