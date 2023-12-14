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Iğdır'da ahırdan büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 14.12.2023 23:12
  • Giriş: 14.12.2023 23:12
  • Güncelleme: 14.12.2023 23:12
Kaynak: AA
Iğdır'da ahırdan büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Iğdır’da bir ahırdan büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kent merkezindeki bir ahırdan çalınan 5 büyükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, çalınan 5 hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.

Hayvanları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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