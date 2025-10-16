Iğdır'da alzheimer hastası emekli öğretmen kayboldu: Arama çalışmaları 6. gününde

Iğdır'ın Küllük köyünde 6 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmenin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Menteş'ten 10 Ekim'de evden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi, komando timleri, özel harekat polisleri ile güvenlik korucularının da katıldığı arama çalışmalarına, iz takip köpeği ve 2 dronla destek veriliyor.

Ekipler, Küllük köyü çevresi ile kırsalında havadan ve karadan arama çalışması yürütüyor.