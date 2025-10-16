Giriş / Abone Ol
Iğdır'da alzheimer hastası emekli öğretmen kayboldu: Arama çalışmaları 6. gününde

Iğdır’ın Küllük köyünde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Menteş’i bulmak için AFAD, jandarma, UMKE ve gönüllü ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları 6’ncı gününde de sürüyor.

  • 16.10.2025 11:44
  • Giriş: 16.10.2025 11:44
  • Güncelleme: 16.10.2025 12:20
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Iğdır'ın Küllük köyünde 6 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmenin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Menteş'ten 10 Ekim'de evden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi, komando timleri, özel harekat polisleri ile güvenlik korucularının da katıldığı arama çalışmalarına, iz takip köpeği ve 2 dronla destek veriliyor.

Ekipler, Küllük köyü çevresi ile kırsalında havadan ve karadan arama çalışması yürütüyor.

