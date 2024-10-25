Iğdır'da Amedspor'a seyirci yasağı: "Karar düzeltilmezse sahaya çıkmayacağız"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol 1. Lig takımı Amedspor, Iğdır'da Pendikspor ile gerçekleşecek maça ilişkin taraftar yasağı kararına tepki gösterdi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün sosyal medya hesabından taraftar yasağına ilişkin açıklama yapıldı.

Paylaşımda, görüntülü açıklama yapan Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, Iğdır Valiliği ve İl Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararı anımsattı.

"KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Elaldı, "Sabah aldığımız bir habere göre, Iğdır’da oynanacak maçımız öncesi Iğdır Valiliği ve İl Güvenlik Kurulu bizim kendi sahamız olmasına rağmen maçımıza taraftar yasağı getirmiş. Biz bu durumu asla ve asla kabul etmiyoruz. Kararın düzeltilmesini bekliyoruz" dedi.

Kararın iptal edilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını ifade eden Elaldı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu kararı kabul etmiyoruz. Son zamanlarda Amedspor’a yönelik içerde ve dışarda sistematik ve aynı noktadan beslenen bir saldırı başlatılmıştır. Biz bunu Amedspor’a yapılan bir saldırı olarak görüyoruz, merkezleri aynıdır. Amaçları Amedspor’u yıpratmak, bölmek, parçalamak ve başarısız olmasını sağlamaktır. Zihniyet aynı zihniyettir. Aynı noktadan düğmeye basılmış.

"SALDIRILAR KABUL EDİLECEK BİR DURUM DEĞİL"

Bu kararlarını bir an önce düzeltmeleri lazım. Bize son zamanlarda saldırı yapan kişi ve grupların da kendilerini bir önce düzeltmeleri lazım. Bu saldırılar kabul edilecek bir durum değil. Halkımızın da kabul edebileceği durum değil. Bunların tamamını halkın inisiyatifine bırakıyoruz. Bunların cevabını halkımız en iyi şekilde verecek. Artık yeter. Seyirci yasağına ilişkin itirazımız olacak. Bu yasak sadece Amedspor’a yönelik alınmış bir karardır."