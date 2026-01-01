Iğdır'da asansör halatı koptu: 2 kişi yaralandı
Iğdır’da bir apartmanda halatı kopan asansörde bulunan anne ve 6 yaşındaki kızı yaralandı. Dördüncü kata çıkarken yaşanan kazada kabin zemine çakılmadan durdu. Hastaneye kaldırılan anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: DHA
Iğdır'da apartmanda, bindikleri asansörün halatının kopması sonucu anne ve kızı yaralandı.
Olay, Bağlar Mahallesi Vali Yolu Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi.
5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki evlerine çıkmak isteyen Çilem Şana (28) ile kızı Ceylan Şana’nın (6) bindikleri asansörün halatı koptu.
Zemine çakılmadan duran kabindeki anne ve kızı yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Anne ve kızı, ilk müdahalelerinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.