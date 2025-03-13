Iğdır'da beton mikserinin altında kalan kız yaralandı
Kaynak: AA
IĞDIR (AA) - Iğdır'da beton mikserinin altında kalan genç kız yaralandı.
Zübeyde Hanım Bulvarı'nda süren bir inşaat çalışmasının bulunduğu alana beton döken kamyon, manevra yaparken Esmanur Ataş'a (21) çarparak altına aldı.
Kamyonun altında kalan Ataş, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Ataş'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.