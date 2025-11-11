Iğdır'da bitkin halde bulunan kurt koruma altına alındı

IĞDIR (AA) - Iğdır'ın Halfeli beldesinde arazide bitkin halde bulunan kurt koruma altına alındı.

Belde kırsalında bitkin halde kurt gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevlileri ile Halfeli Belediyesi zabıta ekipleri, kurdu bölgeden aldı.

DKMP'de tedavi altına alınan ve ilk müdahalesi yapılan kurt, daha kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon süreci için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

Açlık nedeniyle bitkin düştüğü tahmin edilen kurt, buradaki tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.