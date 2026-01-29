Iğdır'da çıkan yangınlarda 2 ev zarar gördü
Kaynak: AA
IĞDIR (AA) - Iğdır'da Yaycı köyü ve Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan yangınlarda 2 evde hasar oluştu.
Merkeze bağlı Yaycı köyünde Erol Çakır'a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kontrol altına alınarak söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.
Cumhuriyet Mahallesi Doğubeyazıt Caddesi 555. Sokak'ta ise Gül Narbur'a ait evin çatı katında yangın çıktı.
Evde hasara neden olan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.