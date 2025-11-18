Iğdır'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Iğdır’da 58 yaşındaki Sevcan Aras, evinden köyüne gitmek üzere çıkarken belediyeye ait çöp kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü N.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Iğdır'da çöp kamyonunun çarptığı 58 yaşındaki 5çocuk annesi Sevcan Aras, yaşamını yitirirdi.
Kaza, öğle saatlerinde 14 Kasım Mahallesi’nde meydana geldi.
Iğdır Belediyesi'ne ait 76 AAH 765 plakalı çöp kamyonu, köyüne gitmek üzere evinden çıkan Sevcan Aras'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Aras'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Kamyon şoförü N.A. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.