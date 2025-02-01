Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Iğdır'da devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 01.02.2025 15:26
  • Giriş: 01.02.2025 15:26
  • Güncelleme: 01.02.2025 15:26
Kaynak: AA
Iğdır'da devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

Iğdır'da, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hüseyin Can Aras yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Kazada kaza sürücü Aras ile araçta bulunan Nida Aras yaralandı.

Sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın vinçle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

BirGün'e Abone Ol