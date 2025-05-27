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Iğdır'da devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 27.05.2025 11:20
  • Giriş: 27.05.2025 11:20
  • Güncelleme: 27.05.2025 11:20
Kaynak: AA
Iğdır'da devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da Azerbaycan plakalı pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

Iğdır-Nahçıvan kara yolunun Taşburun köyü yakınlarında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen Azerbaycan plakalı pikap yoldan çıkıp ağaçlara çarparak devrildi.

Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi öldü, yaralanan 2'si ağır 4 kişi ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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