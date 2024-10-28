Iğdır'da gecekonduda yangın: Evde yalnız olan 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Iğdır'da, bir gecekonduda çıkan yangında evde tek başına bulunan 2 yaşındaki Hazar bebek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA-İHA
Iğdır'da, gecekonduda çıkan yangında 2 yaşındaki bebek öldü.
Karaağaç Mahallesi Genç Osman Caddesi 357. Sokakta, Aydın İleri'nin evinde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Müdahalenin ardından yangını söndürerek eve giren ekipler, 2 yaşındaki Hazar İleri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İleri'nin cansız bedeni, cenaze arabasıyla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
YANGIN SIRASINDA EVDE YALNIZMIŞ
Hayatını kaybeden çocuğun yangın anında evde yalnız olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.