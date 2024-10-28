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Iğdır'da gecekonduda yangın: Evde yalnız olan 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Iğdır'da, bir gecekonduda çıkan yangında evde tek başına bulunan 2 yaşındaki Hazar bebek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 28.10.2024 10:24
  • Giriş: 28.10.2024 10:24
  • Güncelleme: 28.10.2024 10:29
Kaynak: AA-İHA
Iğdır'da gecekonduda yangın: Evde yalnız olan 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Iğdır'da, gecekonduda çıkan yangında 2 yaşındaki bebek öldü.

Karaağaç Mahallesi Genç Osman Caddesi 357. Sokakta, Aydın İleri'nin evinde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahalenin ardından yangını söndürerek eve giren ekipler, 2 yaşındaki Hazar İleri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İleri'nin cansız bedeni, cenaze arabasıyla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YANGIN SIRASINDA EVDE YALNIZMIŞ

Hayatını kaybeden çocuğun yangın anında evde yalnız olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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