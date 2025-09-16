Giriş / Abone Ol
Iğdır'da iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 16.09.2025 16:01
Kaynak: AA
IĞDIR (AA) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 75 BL 333 plakalı SUV tipi araç ile karşı yönden gelen 36 BL 245 plakalı hafif ticari araç çevre yolunda çarpıştı.

Kazada araçlardaki Z.H. (57), L.H. (62), C.P. (34), H.H. (63) ve F.H. (62) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Tuzluca Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Iğdır Devlet Hastanesine sevk edildi.

