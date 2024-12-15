Iğdır'da manda sayısı geçen yıla oranla yüzde 80 arttı

Iğdır'da manda sayısı, kadın girişimcilerin de desteğiyle geçen yıla göre yüzde 80 arttı.

Sahip olduğu coğrafi olanakları ve iklim yapısıyla birçok sebze ve meyve türünün yetiştirildiği Iğdır, tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da öne çıkıyor.

Kentte 93 bin büyükbaş, 1 milyon 72 bin ise küçükbaş hayvan bulunuyor. Son zamanlarda artan taleple yöredeki üreticiler, manda yetiştiriciliği ve manda sütü ürünleriyle gelir elde ediyor.

HEDEF KENTTE 2 BİN MANDA SAYISINA ULAŞMAK

Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, "2023 yılında 700 civarında olan manda sayımız, 2024 yılı içerisinde 1261'e ulaşmıştır. Üreticilerimiz manda sütünden yoğurt, kaymak, yağ üretimi yapmakta. Mandanın sütü çok değerli. Üreticilerimiz verimli olarak üretimini yapıyor, katma değeri yüksek bir şekilde paralarını kazanıyorlar. Üreticilerimiz üretsinler, biz yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakanlık olarak çeşitli destekler verdiklerini belirten Tingiş, "İlimizdeki manda sayısını 2025 yılı içerisinde 1500'ün üzerine çıkarma gibi bir planımız var. Projelerimizi yürütüyoruz, üreticilerimizle altyapılarını kurmaya çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda ise 1750 ve 2 bin manda sayısına ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Üreticilerden Nurcan Kalem de manda yetiştiriciliği yaparak ailesine katkı sağladığını anlattı.