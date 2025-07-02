Iğdır'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu; 5 tutuklama

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR ve Kayseri’de, topraktan daire satışı adı altında çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı.

Iğdır’da müteahhitlik faaliyeti yürüten şüphelilerin, inşaat halindeki daireleri çok sayıda kişiye birden sattıkları ve ardından bu daireleri başkalarına devrettikleri ortaya çıktı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık yöntemleriyle birçok kişi dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilere yönelik dün sabah saatlerinde eş zamanlı olarak Iğdır ve Kayseri’de operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır’da 5, Kayseri’de ise 1 kişiyi gözaltına alındı. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı, diğer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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