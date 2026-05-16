Iğdır'da sağanak sonrası sel: Köprü yıkıldı, dereler taştı, evleri su bastı!

Iğdır'ın Karakuyu köyünde sağanak sonrasında meydana gelen sel nedeniyle, bazı ev ve araziler sular altında kaldı, küçükbaş hayvanlar öldü.

Kentte etkisini sürdüren sağanak, bazı bölgelerde sele neden oldu.

Merkeze bağlı Karakuyu köyünde su kanalları ve derelerin taşması sonucu köy merkezindeki bazı ev ve araziler sular altında kaldı.

Köydeki köprü ve kanallar sel nedeniyle yıkılırken yollarda da hasar oluştu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Iğdır Şube Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri, köyde çalışma başlattı. Çalışmalara jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve DSİ'den 16 araç ve 46 personel katıldı.

Sel nedeniyle birçok küçükbaş hayvan ölürken 20 arı kovanı da kullanılamaz hale geldi.

Selin yaşandığı bölgede AFAD ekiplerince hasar tespiti çalışması başlatıldı.