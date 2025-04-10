Iğdır'da seyir halindeyken üzerine ağaç devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
IĞDIR (AA) - Iğdır'da seyir halindeyken üzerine ağaç devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Rüzgarın etkili olduğu kentte, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 AN 349 plakalı otomobil İlham Aliyev Caddesi'nde seyir halindeyken üzerine refüjdeki ağaç devrildi.
Sürücü, otomobil içinde sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ve vatandaşlarca çıkarılan sürücü, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağacın kapattığı yolda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.