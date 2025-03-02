Iğdır'da silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, aralarında uzun süredir husumet olduğu belirtilen Kalkan ve Baktemür aileleri arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kalkan ve Baktemür aileleri arasındaki gerginlik, sabah saatlerinde Iğdır kent merkezinde sözlü tartışmayla başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı.

Olayın ardından aileler, Tuzluca ilçesine bağlı Katırlı köyüne geçti. Burada da devam eden gerginlik, bir anda silahlı çatışmaya döndü. Çatışmada, Coşkun Baştemur tarafından vurulan Osman Kalkan ve Çetin Kalkan olay yerinde hayatını kaybederken, Şaban Baştemur ve Eyüphan Kalkan ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan yaralılardan Eyüp Kalkan'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu ve Erzurum'a sevk edildiği öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, Katırlı, Sarıbulak ve Mollakamer köyünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.