Iğdır'da TIR şoförlerinden 'haksız ceza' tepkisi: Gümrük kapısı trafiğe kapatıldı

Iğdır’da bulunan uluslararası TIR şirketleri, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı’nda 'haksız ceza' uygulandığını ifade edip gümrük giriş ve çıkışını trafiğe kapattı.

Iğdır’da bulunan uluslararası TIR şoförleri ve firma temsilcileri, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı’na giderek 'haksız yere uygulandığını' iddia ettikleri cezalar nedeniyle geçiş süreçlerinin zorlaştığını belirtti.

Dün sabah 08.00’de giriş ve çıkışları kapatan TIR şoförleri ve firma temsilcileri araçların giriş ve çıkışına izin vermedi.

Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı alana Aralık Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın gitti. Kaymakam Aydın, TIR şoförleri ve firma temsilcilerin isteklerini dinledikten sonra "Valimiz ile görüştük. Cumartesi günü olağanüstü toplantı tertip ettik. Siz bütün belgelerinizi, iddialarınızı getirecekseniz. Onların kanunları belli onlar diyor ki biz şundan para alıyoruz. Bakanlıklar gerekli görüşmeleri yapacaklardır. Eyleminiz amacına ulaşmıştır, sesinizi duyurdunuz" dedi.

TIR şoförleri ve firma temsilcileri daha sonra yolu saat 15.30’da tekrar trafiğe açtılar.

SORUNLAR ÇÖZÜLMEZSE EYLEM YAPILACAK

Iğdır Şoförler Odası Cemiyeti Başkanı Zafer Burukay Sinay, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sinay, açıklamasında, 8 Eylül’de yapılacak olağanüstü toplantıda sorunların çözülmediği takdirde tekrar eylem yapacaklarını belirtti.

Sinay, "Biz Nahçıvan Hükümeti ile görüştüğümüz zaman bize bizim kanunlarımız böyledir, biz o parayı alacağız diyorlar. Bizde hükümetimizden şunu istiyoruz. Onlar nasıl bizden bu paraları alıyorlarsa onların da araçları geldiği zaman o para alınsın" ifadelerine yer verdi.

Sinay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize giren araçlar boş çıkarken, bizler İran’dan çıkarken yakıt almak zorunda kalıyoruz. Yakıtımızı alıyoruz ve oradan Nahçıvan’a geçerken bu kez de Nahçıvan, ’neden bizden yakıt almadınız’ diyerek araçlarımızda 100 litre başına 20 dolar ceza kesiyor. 100 km yol geldikten sonra bir de ayrıca gecikme olsun olmasın 50 dolar araç başı peşin para alıyorlar. Bizim ülke TIR'larına uygulanan bu haksızlık kabul edilemez. Aynı adaleti biz de istiyoruz. Biz de aynı yaptırımları uygulayalım. Araçları boş geçiyor, bizim araçlardan bir tane bile boş geçiş yapamaz. Bu haksızlığı dile getirmek ve sesimizi duyurmak istiyoruz."