Iğdır'da tırın çarptığı 60 yaşındaki kadın öldü
Kaynak: AA
Iğdır'da yolun karşısına geçerken tırın çarptığı 60 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.
Karaağaç Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanımzer Parlak'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Parlak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücü ise gözaltına alındı.