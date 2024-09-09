Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 32 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Iğdır'da 32 kilo 800 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik sürdürülen iki çalışma kapsamında farklı adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, kent merkezindeki adreslerde yaptığı aramalarda 32 kilo 800 gram esrar ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan V.H, AP. ve M.A.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.