Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 30.01.2024 16:50
  • Giriş: 30.01.2024 16:50
  • Güncelleme: 30.01.2024 16:50
Kaynak: AA
Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Iğdır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Aralık ilçesinde "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 15 gram uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tutuklanan şüphelilerden uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 8 kişi hakkında da işlem yapıldı.

BirGün'e Abone Ol