Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Iğdır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Aralık ilçesinde "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 15 gram uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tutuklanan şüphelilerden uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 8 kişi hakkında da işlem yapıldı.
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