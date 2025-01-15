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Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 15.01.2025 15:12
  • Giriş: 15.01.2025 15:12
  • Güncelleme: 15.01.2025 15:12
Kaynak: AA
Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 579 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi ve 1 öğütücü ele geçirdi. Ekipler araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

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