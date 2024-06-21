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Iğdır'da yaylacılar arasında silahlı kavga: 28 kişi yaralandı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaylacılar arasında çıkan silahlı kavgada 28 kişi yaralandı.

Güncel
  • 21.06.2024 23:39
  • Giriş: 21.06.2024 23:39
  • Güncelleme: 21.06.2024 23:43
Kaynak: AA
Iğdır'da yaylacılar arasında silahlı kavga: 28 kişi yaralandı
AA

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Abbasgöl Yaylası'na çıkan yaylacılar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 28 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Abbasgöl köyü ve yaylada sürdürülen çalışmada, kavgaya karıştıkları belirlenen 20 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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