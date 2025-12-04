Iğdır'da yoğun sis trafik kazasına neden oldu

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır'da sabah erken saatlerde başlayıp gün boyu etkisini sürdüren yoğun sis, Emek Mahallesi'nde bir trafik kazasının meydana gelmesine neden oldu.

Iğdır’ın Emek Mahallesi’nde gün boyu etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve iki araç kontrolden çıkarak futbol sahası yanındaki kanala devrildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, sürücüleri hafif sıyrıklarla hastaneye kaldırdı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, sisli havalarda hız ve takip mesafesine dikkat edilmesi uyarısında bulundu.