Iğdır'da yolcu otobüsü devrildi: 2 yaralı
Iğdır'da, Gürcistan'dan gelen yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle Nahçıvan yolu Taşburun köyü yakınlarında devrildi. Kaza nedeniyle yaralanan 1'i Gürcistan ve 1'i Azerbaycan asıllı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Iğdır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Gürcistan'dan gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Nahçıvan yolu Taşburun köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.
Kazada, Gürcistan uyruklu Ramız Akhverdıev ve Azerbaycan uyruklu Süleyman Kerimov yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüste sürücüyle birlikte 3 kişi olduğu öğrenildi.