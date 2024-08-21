Iğdır'da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2'si ağır 14 yaralı
Iğdır'da yolcu otobüsü yoldan çıkıp ağaca çarptı. Kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Iğdır'da yolcu otobüsünün yoldan çıkıp ağaca çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 14 kişi yaralandı.
Hüseyin Safa'nın kullandığı yolcu otobüsü, Iğdır-Tuzluca kara yolunun Çalpala köyü mevkisinde, yoldan çıkıp ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.