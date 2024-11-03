Iğdır FK-Ankaragücü maçının ardından

Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "4 haftadır 2 beraberlik 2 galibiyet, kötü bir serimiz vardı. Kazanamıyorduk, onu kırdık. Kritik bir maç oynadık, kazandığımız için mutluyum." dedi.

1. Lig 11. haftasında Iğdır Şehir Stadı'nda konuk ettiği Ankaragücü'nü 1-0 yenen Iğdır FK'de teknik direktör Yalçın Koşukavak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oynanan karşılaşmanın iki takım açısından da önemli olduğunu değinen Koşukavak, "İki takım açısından da yukarıya tutunmak adına zor bir karşılaşmaydı. Onların da bizim de özellikle orta sahada eksiklerimiz vardı. Ankaragücü çok maliyetli ve Süper Lig görmüş çok oyuncusu var" dedi.

Koşukavak, ilerleyen süreçte daha iyi bir takım izletmek için çalıştıklarını ifade ederek, "4 haftadır 2 beraberlik 2 galibiyet, kötü bir serimiz vardı. Kazanamıyorduk, onu kırdık. Kritik bir maç oynadık, kazandığımız için mutluyum. Oyuncularım çok iyi savundu, skora göre oynamayı da bildiler. İlerleyen süreçte çok iyi bir Iğdır FK izleteceğiz inşallah. Oyuncularımı tebrik ediyorum, ilerleyen maçlarda iyi bir takım seyrettirmek için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, maçı kaybetmelerinden dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Gol fırsatlarını değerlendiremedikleri için özeleştiri yapmaları gerektiğini, oynanan futbol ve verilen mücadeleden ise memnun olduğunu dile getiren Koçak, şunları kaydetti: