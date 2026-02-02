Iğdır FK - Antalyaspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı devam ederken futbolseverlerin dikkatini çeken karşılaşmalardan biri de Alagöz Holding Iğdır FK – Hesap.com Antalyaspor mücadelesi oldu. “Iğdır FK maçı ne zaman?”, “Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda?” ve “Iğdır FK – Antalyaspor maçı canlı izle” gibi aramalar merak ediliyor.

IĞDIR FK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması (Grup Eleme) kapsamında oynanacak olan Iğdır FK – Antalyaspor maçı, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 13.00’te başlayacak.

Karşılaşmaya Iğdır Şehir Stadı ev sahipliği yapacak. Mücadele, kupa grubu açısından her iki takım için de kritik önem taşıyor.

IĞDIR FK - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de “Iğdır FK – Antalyaspor maçı hangi kanalda?” oldu. Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bu sayede kupa mücadelesi tüm izleyiciler tarafından ücretsiz şekilde takip edilebilecek.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre, karşılaşmanın hakem kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Görev İsim Hakem Gürcan Hasova 1. Yardımcı Hakem Barış Çiçeksoyu 2. Yardımcı Hakem Harun Terin Dördüncü Hakem Onur Bingöl Gözlemci Kemal Çakmak Temsilci Barış Kezer Temsilci Ertuğrul Özten Temsilci Fatih Aksoy

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA IĞDIR FK VE ANTALYASPOR’UN HEDEFLERİ

Alagöz Holding Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası’nda güçlü rakipler karşısında sürpriz sonuçlar alarak gruptan çıkmayı hedefliyor. Ev sahibi ekip için bu maç, taraftarı önünde kendini gösterme açısından büyük önem taşıyor.

Hesap.com Antalyaspor ise Süper Lig tecrübesini sahaya yansıtarak kupada yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. “Iğdır FK – Antalyaspor maçı sonucu ne olur?” ve “Antalyaspor kupada iddialı mı?” gibi sorular, karşılaşma öncesi merakı artırıyor.

