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Iğdır FK, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 13.04.2025 21:54
  • Giriş: 13.04.2025 21:54
  • Güncelleme: 13.04.2025 21:54
Kaynak: AA
Iğdır FK, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

IĞDIR (AA) - Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde, Ankara'daki Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde çalışma gerçekleştirdi.

Futbolcular antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve çift kale maç yaptı.

Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı, yarın saat 14.00'da Bandırma 17 Eylül Stadyu'munda oynanacak.

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