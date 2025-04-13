Iğdır FK, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: AA
IĞDIR (AA) - Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde, Ankara'daki Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde çalışma gerçekleştirdi.
Futbolcular antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve çift kale maç yaptı.
Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı, yarın saat 14.00'da Bandırma 17 Eylül Stadyu'munda oynanacak.