Iğdır FK, Esenler maçını kazanıp liderliğini korumak istiyor

Trendoy 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, geride kalan 4 haftadaki maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 puanla liderliğini devam ettiriyor.

Iğdır FK, ligin 5. hafta maçları kapsamında yarın Iğdır’da Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

Taraftarı önünde oynanacak maçtan galip ayrılmak isteyen Iğdır FK, puanını 13 yaparak liderliğini sürdürmek istiyor.

Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oynanacak maçın zorlu olduğunu, buradan da galip ayrılmak istediklerini söyledi.

1. Lig'e de değinen Koşukavak, "1. Lig'de kolay maç yok, zor bir lig. Tabi Iğdır FK’nin alt liglerden gelip kazanım alışkanlığı var. Biz de çok şükür o kültürü devam ettiriyoruz." dedi.