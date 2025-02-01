Iğdır FK, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: AA
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde çalışma gerçekleştirildi.
Antrenmanda, dar alanda pas, 5'e 2, taktik pas ve taktik çalışması yapıldı.
Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK maçı, yarın saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.