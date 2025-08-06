Iğdır FK, kanat oyuncusu Fofana'yı kadrosuna kattı
Kaynak: AA
IĞDIR (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Moryke Fofana'yı transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Manisa FK forması giyen 33 yaşındaki Fofana ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
"Ailemize hoş geldin Moryke Fofana" başlığıyla Fofana'nın transferinin gerçekleştiği bildirilen açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Manisa FK forması giyen Moryke Fofana ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yeni transferimiz Fofana'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.