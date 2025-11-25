Giriş / Abone Ol
  25.11.2025 15:12
  • Giriş: 25.11.2025 15:12
  • Güncelleme: 25.11.2025 15:12
Kaynak: AA
Iğdır FK, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

IĞDIR (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı.

Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çeşitli organizasyonlar çalıştı.

Ligin 15. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü Keçiörengücü ile karşılaşacak Alagöz Holding Iğdır FK, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

