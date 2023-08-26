Iğdır FK Teknik Direktörü İlker Püren: Hedefimiz 1’inci Lig

Iğdır FK Teknik Direktörü İlker Püren, “Hedefimiz, oyun felsefemizi sahaya en iyi şekilde yansıtacağımız bir futbol anlayışıyla birlikte Iğdır FK’ya başarılı dolu günler yaşatmak ve sezon sonunda 1’inci Lig’e yükselmek” dedi.

TFF 2’nci Lig ekiplerinden Iğdır FK, yeni sezona önemli hamleler yaparak şampiyonluk parolasıyla başlıyor. Geçtiğimiz sezon 3’üncü Lig’den 2’nci Lig’e yükselen Iğdır temsilcisinde hedef bu sezon 1’inci Lig’e çıkmak.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklar ve hedefler hakkında konuşan Iğdır FK Teknik Direktörü İlker Püren, "2022-23 sezonu sonunda TFF 3’üncü Lig’den TFF 2’nci Lig’e yükselen ve büyük bir atılım içerisinde olan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile haziran sonunda sözleşme imzaladık. İlk andan beri, Türk futbolunda önemli işler yapmaya çalışan bu güzide kulüpten olmaktan ötürü teknik ekibimle birlikte çok mutluyuz. Cantürk Alagöz başkanımız sayesinde kulübümüzün orta ve uzun vadeli olmak üzere son derece önemli hedefleri olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.