Ajans Haberleri
  09.02.2026 18:53
  • Giriş: 09.02.2026 18:53
  • Güncelleme: 09.02.2026 18:54
Kaynak: AA
Iğdır FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

IĞDIR (AA) - Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün Serikspor'la Ankara'da yaptığı maçı 3-1 kazanan Iğdır FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Iğdır temsilcisi, teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde antrenman yaptı.

Iğdır FK ile Ümraniyespor, 13 Şubat Cuma günü saat 14.30'da Iğdır Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

