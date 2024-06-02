Iğdır Futbol Kulübü, 1'inci Lig'e yükseldi
TFF 2'nci Lig Play Off Final maçında 1461 Trabzon ile Iğdır Futbol Kulübü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Iğdır Futbol Kulübü rakibini 1-0 yenerek 1'inci Lig'e yükseldi.
Kaynak: DHA
4'üncü dakikada sol kanattan gelişen Iğdır FK atağında ceza sahası içerisinde giren Bekir'in sert şutu kalecide kaldı.
45+2'nci dakikada 1461 Trabzon'da Tunahan, rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
47'nci dakikada gelişen Iğdır FK atağında Bekir, sol kanattan ceza sahası içine girerek topu yerden sert ortaladı. Gelen topa müdehale eden Taha, topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.
Karşılaşmayı Iğdır FK 1-0 kazanarak 1'inci Lig'e yükseldi.