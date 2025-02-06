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Iğdır hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

Iğdır’da görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.

Yurt
  • 06.02.2025 22:45
  • Giriş: 06.02.2025 22:45
  • Güncelleme: 06.02.2025 22:46
Kaynak: iHA
Iğdır hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı
FOTOĞRAF: İHA

Iğdır’da tespit edilen şap hastalığı nedeniyle, 7 Şubat 2025 tarihinden itibaren Iğdır Hayvan Pazarı, karantina süresi boyunca geçici olarak kapatıldı. Iğdır Tarım Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın yetiştiriciler, Iğdır Hayvan Pazarı, ilimizde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 7 Şubat 2025 itibaren karantina süresince geçici olarak kapatılacaktır. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan bu tedbire riayet edilmesi önemle rica olunur. Bilgilerinize 7 Şubat 2025 tarihinde sevk işlemi yapılacaktır."

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