Iğdır hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

Iğdır’da tespit edilen şap hastalığı nedeniyle, 7 Şubat 2025 tarihinden itibaren Iğdır Hayvan Pazarı, karantina süresi boyunca geçici olarak kapatıldı. Iğdır Tarım Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın yetiştiriciler, Iğdır Hayvan Pazarı, ilimizde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 7 Şubat 2025 itibaren karantina süresince geçici olarak kapatılacaktır. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan bu tedbire riayet edilmesi önemle rica olunur. Bilgilerinize 7 Şubat 2025 tarihinde sevk işlemi yapılacaktır."